Считающих законным уголовное преследование саратовского коммуниста партийцев назвали «предателями»

Саратовский комитет защиты безвинно осужденных, оргкомитет по защите коммуниста Антона Сорокина назвал его однопартийцев, которые считают уголовное преследование господина Сорокина «законным», «предателями», а саму озвученную информацию – «злостной и бессовестной клеветой». Соответствующее заявление опубликовано на сайте неформального объединения граждан России «Совесть нации».

Соратники Антона Сорокина, которому вменяют покушение на сбыт наркотических средств, уверены, что в отношении него применяются незаконные действия, а само дело называют «политическим». «Защита будет добиваться прекращения всех неправомерных действий в отношении коммуниста Антона Сорокина и освобождения его из под стражи», - указано в заявлении.

Марина Ковалева