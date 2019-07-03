Проект для замены эскалаторов разработает институт «Трансэкопроект»

ЗАО «Институт «Трансэкопроект» подготовит проект по замене эскалаторов на станции метро «Чернышевская» в Петербурге. Работы будут выполнены за 27,63 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на станции кроме увеличения числа эскалаторов с трех до четырех предполагается провести работы по обновлению конструкции наклонного хода вестибюля. При этом объемно-планировочные решения вестибюля меняться не планируется. Единственным участником тендера на проектирование стал «Трансэкопроект». Заявка института была признана соответствующей законодательству.

Проектные работы должны быть выполнены в срок до 8 июня 2020 года. Выполнение строительно-монтажных работ на «Чернышевской» запланировано на 2022-2024 годы.