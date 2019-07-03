Экс-замглавы челябинского минстроя стал главой района в Магнитогорске

На должность главы Орджоникидзевского района Магнитогорска был назначен Владимир Ушаков, бывший заместитель министра строительства Челябинской области, сообщает пресс-служба администрации города.

С 2006 по 2014 год он занимал пост заместителя главы Магнитогорска в сфере финансов и экономики. С 2014 года работал директором строительной компании «Синай», принадлежащей семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Сейчас директором компании является сын бывшего главы региона Александр Дубровский. В декабре 2017 Владимир Ушаков получил должность замглавы министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, с которой ушел в отставку в апреле этого года.