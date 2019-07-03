На Кубани оштрафовали летающего без прав пилота самолета

Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЮФО привлекло к административной ответственности пилота легкомоторного самолета. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, 8 июня этого года около 11:00 мужчина совершал тренировочный полет в районе хутора Фортштадт Новокубанского района Краснодарского края. Он находился за штурвалом самолета «Икар» без действующего свидетельства пилота и судовой документации на борту.

В отношении пилота было возбуждено дело об административном правонарушении за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им (ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ). Мужчине был присужден штраф в размере 20 тыс. руб.

Василий Хитрых