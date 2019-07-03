Илья Варламов рассказал о «немецком квартале» в Металлургическом районе Челябинска

Московский урбанист и общественный деятель Илья Варламов выложил на свой YouTube-канал четвертое видео о Челябинске, где показана обстановка в «немецком квартале». Сопровождал блогера глава челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков и общественник и сооснователь фонда «Городские проекты» Михаил Кац.

Блогер отметил, что район, несмотря на то, что был построен в 20-30-х годах прошлого столетия, выглядит гораздо лучше, чем дворы в новых районах, таких как «Парковый» и «Академ Riverside», о которых говорилось в его предыдущем видеоролике о Челябинске. «Они выглядят относительно неплохо. Понятно, что там коммуникации устарели, все подгнило, и они нуждаются в каком-то ремонте, но, тем не менее, внешне они выглядят неплохо, хотя их особо не ремонтировали и ничего с ними не делали, чего нельзя сказать о новостройках, которые уже через несколько лет выглядят ужасно, начинают разваливаться»,– комментирует урбанист.

Местные жители в разговоре с общественниками пожаловались на плохое благоустройство дворов. В видео Ярослав Щербаков пообещал установить новый стол с лавочками и урну на деньги Варламова, что и было сделано в дальнейшем. Это подтверждают фотографии и видеофрагменты, которые также вставлены в ролик.

Напомним, что 5 марта этого года Госкомитетом охраны объектов культурного наследия был подписан приказ об исключении «немецкого квартала» из списка охраняемых.