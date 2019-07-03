На Смолино благоустроят набережную длиной в два километра

На озере Смолино в этом году начнутся работы по благоустройству набережной. На участке в 2 км от ДК ЧТПЗ будут организована пешеходная зона, появится велодорожка. Также будут обустроены площадки для активного отдыха. Стоимость работ – 8 млн руб. Об этом во время объезда Ленинского района с врио мэра Натальей Котовой сообщил глава района Александр Орел.

По словам господина Орла, районные власти подготовили проект благоустройства набережной озера Смолино до Богоявленского мужского монастыря. Он предполагает выделение финансирования из бюджета в размере 35 млн руб., реализовать его планируют в течение нескольких лет. «Очень разные здесь берега. Есть берега укрепленные, где нужно только благоустройство. Есть берега, где растет камыш, туда огромное количество ручьев впадает, коммунальных сетей, там нужен другой серьезный проект по отводу воды и укреплению территории», - отметил господин Орел.

В этом году работы по благоустройству набережной озера Смолино будут вестись на сэкономленные властями Ленинского района средства, рассказала врио главы Челябинска Наталья Котова. «В настоящее время у администрации Ленинского района есть 8 млн сэкономленных средств, которые будут направлены на этот проект. Есть идея сделать именно прогулочную зону, а не зону для пляжного отдыха», - сообщила госпожа Котова. По ее словам, денег хватит, чтобы на участке в 2 км от ДК ЧТПЗ организовать пешеходную зону и велодорожку, установить лавки, отремонтировать парапет, сделать площадку для активного отдыха.