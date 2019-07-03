Бизнесмены настроились на послабления

Президент Владимир Путин дал поручение подготовить изменения в законодательство. Генпрокуратура и Верховный суд должны разработать предложения по смягчению наказания за экономические преступления. Каким образом может измениться ситуация с арестами? И станет ли бизнесу проще? Разбирался Александр Рассохин.

Дело Майкла Калви вновь заставило предпринимателей заговорить о давлении на них со стороны правосудия. Ведь когда из-за классического корпоративного спора бизнесмена помещают под стражу, то часто работа компании останавливается. Неудивительно, что на прошедшей «Прямой линии» Владимиру Путину вновь пожаловались на изъяны в законодательстве. Президент с этим спорить не стал: «Одна из самых главных проблем сегодня — это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию. Но я сейчас хочу скорректировать эту просьбу».

Кроме того, президент предложил чаще применять залог в качестве меры пресечения. Он увидел недочеты и в статье о преступном сообществе. Судя по всему, это, а также другие предложения, о которых бизнес давно говорит, и лягут в основу инициатив Генпрокуратуры и Верховного суда, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Он рассчитывает, что Госдума примет поправки уже осенью: «К примеру, уточнение, в отношении чего действует 210 статья — организация преступного сообщества, что она не должна распространяться на экономические преступления. Декриминализация части первой — незаконное предпринимательство без государственной регистрации. Мы давно говорили, что по налоговым преступлениям пороги, по которым привлекают к уголовной ответственности, нужно сделать существенно выше».

В таком виде реформа станет подарком для бизнеса и стимулом для развития. Ведь таких послаблений участники рынка ждут давно, подчеркивает гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Это наиважнейшие шаги, которые нужно сделать в первую очередь, которые дадут инвест-климату огромный подъем, и люди станут возвращаться, регистрировать компании в России, открывать и развивать свои бизнесы, а не уезжать за границу. Должны сделать, иначе у нас будет закрываться не в два раза больше компаний, чем открываться, а в четыре раза, и мы это увидим в будущем году».

Впрочем, о послаблениях для российского бизнеса власти говорят то и дело, но реальных результатов так и не видно. В начале года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил: жизнь предпринимателей станет легче благодаря «регуляторной гильотине». Однако через несколько месяцев Верховный суд сообщил, что намерен отменить срок давности по налоговым преступлениям. И такая игра на два фронта ведется постоянно, подытоживает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Мы все устали. Слишком долго говорят, что будет легче, а на деле, посмотрите, какое сейчас идет законодательство по картелям — опять уголовное преследование.

Бизнес просит одно, а получает на выходе совсем другое законодательство, которое мы вообще не ожидали. Не знаешь, на что и рассчитывать».

Владимир Путин признал: злоупотреблять арестами бизнесменов нельзя. Впрочем, как и отказываться от такого инструмента, подчеркнул президент, дав понять, что расслабляться никому не стоит.

Предложения по смягчению наказания по экономическим статьям должны быть подготовлены к 1 декабря.