В Ростове стоимость проезда при оплате картой Visa снизилась до 18 рублей

В общественном транспорте Ростова с 3 по 31 июля будет действовать акция «Проезд дешевле с картой Visa» — при оплате проезда картой Visa любого банка, пассажиры будут получать скидку 10%. Об этом сообщает пресс-служба «Агентсва развития платежных систем».

Акция позволит экономить 6 руб. с каждой поездки, таким образом, при оплате картой проезд в автобусе будет стоить 18 руб., в трамваях и троллейбусах - 15 руб. «Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay»,— сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря дифференцированному тарифу при безналичной оплате пассажиры ростовского транспорта с июня прошлого года сэкономили более 80 млн руб.

Кристина Федичкина