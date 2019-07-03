Житель Ульяновской области обвиняется в финансировании террористической организации

Житель Ульяновской области обвиняется в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом в среду сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, ульяновец помог знакомому с покупкой билета для выезда за пределы РФ с целью вступления в членство группировки. В августе 2015 года он после пересечения границ ряда стран принял участие в боевых действиях в составе террористической организации.

Уголовное дело по обвинению жителя региона в финансировании терроризма направлено в суд. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Андрей Сазонов