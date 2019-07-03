Южноуральца осудили за ложное сообщение о взрывном устройстве

Как сообщает прокуратура Челябинской области, 21 января 2019 года 21-летний пьяный житель Южноуральска позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил, что в его многоквартирном доме заложено взрывное устройство. Здание эвакуировали, само взрывное устройство не нашли - сообщение оказалось ложным.

На следующий день позвонившего задержали и заключили под стражу. Предъявили обвинение по ч. 1. ст. 207 УК РФ. Южноуральский городской суд признал его виновным и приговорил к году и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.