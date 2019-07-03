В районе Стрельны официально определят территорию, запретную для судоходства

В акватории Финского залива в районе Стрельны намерены установить зоны, запретные для прохода и стоянки всех судов и плавсредств. Соответствующий проект приказа Минтранс РФ разместил на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, запрет распространяется на область, расположенную в пределах береговой линии и трех отрезков между координатными точками. Речь идет об участке южного побережья Невской губы от улицы Крылова на западе до яхт-клуба «Балтиец» на востоке. Судам нельзя будет проходить в непосредственной близости от Константиновского дворца и парка, коттеджного поселка «Консульская деревня», яхт-клуба «Парус», водно-спортивной базы ЗАО «Санаторий "Стрельна"» и около базы катеров Федеральной службы охраны РФ. Проходить этот район можно будет, не отклоняясь на юг от фарватера морского канала — примерно в пяти километрах от берега.

Движение в указанной зоне будет разрешено только судам ФСО, задействованным при проведении охранных мероприятий, а также специальным спасательным судам для оказания экстренной медицинской помощи.

Проект приказа Минтранса будет вынесен на общественное обсуждение, которое завершится 16 июля.