На благоустройство микрорайона Сипайлово к международным детским играм брошены силы всех районов Уфы

Беспрецедентную акцию по благоустройству уфимского микрорайона Сипайлово за неделю до открытия в городе Международных детских летних игр сегодня устроили городские коммунальщики. Вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров добился отставки главы Октябрьского района (Сипайлово относится к этому району) Роберта Ахунова, раскритиковав подготовку территории парка Кашкадан, где пройдет часть соревнований, а сегодня с самого утра в микрорайон были стянуты силы коммунальных служб других районов города.

Акцию назвали «взаимопомощь близких, друзей, соседей». В микрорайон стянуты 70 единиц спецтехники и около 300 сотрудников коммунальных служб. «Все они дружно, несмотря на непогоду, собирают и вывозят мусор, приводят в порядок газоны, вырубают поросль, готовят к ремонту ямы на дорогах, тротуарах и во дворах»,— с гордостью сообщает пресс-служба мэрии.

В парке Кашкадан в дни Международных детских игр запланированы матчи по пляжному волейболу и баскетболу, а на базе спортивной школы № 32 — соревнования по дзюдо.

Летние международные детские игры пройдут в Уфе с 10 по 12 июля по девяти видам спорта: легкой атлетике, футболу, плаванию, фехтованию, пляжному волейболу, баскетболу, дзюдо, греко-римской борьбе и скалолазанию.

Ирина Самойлова