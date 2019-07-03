Кубань отнесли к «оранжевой» зоне доступности финансовых услуг

Банк России создал «тепловую карту» финансовой доступности Краснодарского края, сообщается в пресс-релизе Южного ГУ Банка России. В целом Кубань оказалась в оранжевой зоне, набрав 40,6 балла из 100 возможных.

На «тепловой карте» принята цветовая градация от зеленого фона с уровнем доступности финансовых услуг 80-100%, до красного, где он не превышает 30%. В зеленые зоны попали Краснодар, Сочи, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, Темрюк, Витязево и Голубицкая. Больше всего красных зон находится в Крымском, Апшеронском, Отрадненском, Тихорецком, Кущевском и Крыловском районах.

При составлении «тепловой карты» специалисты Южного ГУ Банка России учитывали наличие в поселениях банкоматов и терминалов для безналичной оплаты, отделений банков и микрофинансовых организаций, а также страховых компаний и отделений Почты России. Оценивались также качество доступа к интернету и обеспеченность банкоматами и POS-терминалами на тысячу жителей.

Карта была создана для дальнейшей реализации регионального проекта по повышению доступности финансовых услуг в малонаселенных и труднодоступных районах Кубани. «Дорожную карту» этого проекта в марте подписали руководитель Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц и заместитель губернатора края Игорь Галась.

Андрей Ульченко