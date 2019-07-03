На Дону на границе с Украиной задержали 13 тонн мясных полуфабрикатов

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Матвеев-Курган» сотрудники Россельхознадзора задержали 13 т мороженных полуфабрикатов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Товары следовали из России на Украину, однако компания-экспортер отсутствовала в Реестре экспортеров ИС «Цербер».

«В случае выявления несоответствия или отсутствия экспортера и предприятия-изготовителя экспортируемого товара в Реестре экспортеров ИС «Цербер», данная продукция подлежит задержанию и возврату в адрес грузоотправителя» , - сказано в сообщении.

Инспекторы не пропустили груз через границу и вернули его отправителю.

Дарья Голякова