В Краснодаре на депутата ЗСК возбудили уголовное дело за злоупотребление

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении действующего депутата краевого парламента. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили “Ъ-Кубань” в следственном органе, в октябре 2012 года мужчина был избран депутатом ЗСК пятого созыва, а в ноябре того же года его дочь стала помощником депутата. По версии следствия, три года девушка выезжала летом за пределы России, а сотрудники Законодательного собрания края, якобы не осведомленные об этом, вносили в табель рабочего времени за май-июнь 2013 года, июнь-июль 2014-го и июль-август 2015 года сведения о нахождении депутатской дочери на рабочем месте. Подозреваемый подписал данные табели и передал их в финансовый отдел регионального парламента. В результате помощнице депутата незаконно заплатили свыше 68 тыс. руб.

В настоящее время следователи СУ СКР по краю устанавливают имущество подозреваемого, чтобы наложить на него арест в рамках возмещения финансового вреда законодательному органу.

В ведомстве не называют фамилию фигуранта уголовного дела, однако, по данным некоторых краснодарских СМИ, речь может идти о председателе комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, члене фракции «Единой России» Николае Кравченко.

Дмитрий Михеенко