В Ижевске ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и УФСБ России по Удмуртии задержали ликвидировали нарколабораторию в Индустриальном районе Ижевска. Ее обнаружили в гараже задержанного 44-летнего ранее судимого мужчины, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В помещении были обнаружены прекурсоры, химические реактивы, лабораторное оборудование, весы, а также вещества, похожие на наркотические, и амфетамин в крупном размере. Задержанный мужчина пояснил, что изготавливал наркотики самостоятельно для дальнейшего сбыта. Кроме того, в ходе обыска в гараже был обнаружен пистолет, переделанный самодельным способом из газового.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков и незаконного хранения оружия. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 и 4 лет соответственно. Подозреваемого заключили под стражу.