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В Крыму завершилась активная фаза поисков пропавшего уральского дайвера

Активная фаза поисков дайвера Дмитрия Осипова из Екатеринбурга завершена. Он пропал в 14 июня в Черном море. Поиски результатов не дали, сообщили в управлении МЧС по Республике Крым. Сейчас поиски переведены в пассивную фазу: оповещены спасатели, которые дежурят на пляжах и сотрудники близлежащих пансионатов. Сотрудники МЧС привлекаться к поискам не будут.

«Шансов найти дайвера живым нет, в связи с чем и прекращаются активные поиски. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонской области. О причинах говорить можно будет, когда будет найдено тело»,— рассказал ТАСС источник в экстренных службах Южного федерального округа (ЮФО).

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