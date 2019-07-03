В центре Сочи снесли торговый павильон

ООО «Ардиба» снесла в центре Сочи собственный торговый павильон на земельном участке площадью 50 кв. м. Он был признан незаконным решением Арбитражного суда Краснодарского края по иску администрации курорта.

Как сообщили в региональной службе судебных приставов, незаконный торговый павильон находился в Центральном районе города по улице Пластунской возле автомобильного моста. Владелец был обязан привести участок в первоначальное состояние и демонтировать нестационарный торговый объект, вывезя бытовые отходы. Однако руководство общества, по данным ведомства, в указанный срок работы не произвело. Приставы официально предупредили руководителя компании об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

«После визита представителя закона директор организации изыскал средства и осуществил снос незаконного строения. В настоящее время проводятся работы по вывозу строительного мусора», - сообщили в УФССП по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых