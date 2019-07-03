Жилищный фонд в Прикамье увеличился на 1 млн кв. метров

Пермьстат опубликовал данные, характеризующие жилищный фонд Пермского края в 2018 году. В соответствии с этими данными, на конец прошлого года общая площадь жилищного фонда в регионе достигла 62,9 млн кв. м. На конец 2017 года она составляла 61,8 млн кв. м. Таким образом, за год общая площадь жилищного фонда увеличилась более чем на 1 млн кв. м. Вырос и показатель площади на одного человека. Так, площадь жилья в среднем на одного жителя региона, составлявшая в 2017 году 23,6 кв. м, по итогам 2018-го равна 24,1 кв. м.