«Том Сойер Фест» отреставрирует старинный дом в Ростове

Фото: Фото из группы «"Том Сойер Фест" в Ростове» в Facebook

В Ростове отреставрируют старинный дом в рамках фестиваля сохранения городской среды «Том Сойер Фест», об этом сообщается в официальной группе «„Том Сойер Фест“ в Ростове» в Facebook.

Дом, который планируют отреставрировать этим летом, находится по адресу Обороны, 64 (пересечение ул. Обороны и пер. Газетный). По данным организатора фестиваля, с 1870 года дом принадлежал семье купца Исая Хацмана. Муж его средней дочери Ревекки Хаим Вейцман в 1949 году был выбран первым президентом Израиля.

«Том Сойер Фест» — фестиваль сохранения городской среды, который впервые был проведен в Самаре в 2015 году. Участники фестиваля — спонсоры и волонтеры, — занимаются безвозмездной реставрацией исторических зданий. За четыре года в рамках «Том Сойер Феста» в разных городах России восстановили 54 здания.

Кристина Федичкина