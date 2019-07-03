ССК планирует освоить в Краснодаре участок на углу Сормовской и Старокубанской

ООО «Специализированный застройщик “СпецСтройКубань”» (ССК) обратилось в комиссию по землепользованию и застройке администрации Краснодара с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Сормовской под многоэтажную жилую застройку. В связи с этим мэрия назначила на 18 июля 2019 года публичные слушания в администрации Карасунского округа. Данное постановление опубликовано на официальном сайте администрации кубанской столицы.

Согласно документу, ООО СЗ «СпецСтройКубань» владеет на праве собственности земельным участком площадью 12 тыс. кв. м по улице Сормовской. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в районе пересечения улиц Сормовской и Старокубанской, напротив жилого комплекса «Элегант». Его статус – земли населенных пунктов.

В настоящий момент ССК реализует в Краснодаре ряд жилых комплексов (ЖК «Лучший», ЖК «Открытие», ЖК «Поколение» и других).

Дмитрий Михеенко