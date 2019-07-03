Непродуктовым сетям предложили льготную комиссию за оплату картами

Российские банки предложили платежным системам Visa и Mastercard снизить комиссию за оплату товаров в зависимости от оборота непродуктовых сетей: чем больше объем безналичных платежей, тем ниже комиссия, сообщает РБК. Подобные льготы уже действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС. Если платежные системы согласятся, нововведение затронет 50 торговых сетей.

Предложение закреплено в июньском протоколе рабочей группы при ассоциации банков «Россия», в которую входят представители банков, розницы, платежных систем, а также ЦБ, ФАС и Минпромторга. «Платежным системам рассмотреть возможность диверсификации межбанковской комиссии по категории General в зависимости от оборота ТСП (торгово-сервисного предприятия.— “Ъ”)», — сказано в документе.

Как отметили собеседники РБК, участвовавшие в заседании, рабочая группа рассчитывает на то, что платежные системы подготовят свои варианты к следующей встрече. Источник издания пояснил, что диверсификация категории General не должна вызвать у платежных систем технические сложности, так как это их стандартная функциональность. «В случае невозможности изменения сложившихся тарифов на эквайринг целесообразно развивать альтернативные платежные инструменты, в том числе СБП (система быстрых платежей.— “Ъ”)»,— говорится в протоколе.

СБП запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключено 14 кредитных организаций, семь из которых — системно значимые. По данным ЦБ, с момента запуска в системе было совершено более 500 тыс. переводов на сумму около 4,2 млрд руб. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заявки на подключение к СБП уже подало 114 банков, общее число подключенных банков достигнет более 250 к 2020 году.

О системе быстрых платежей — в материале “Ъ” «Система ЦБ поможет с расчетами выходного дня».