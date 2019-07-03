В Самаре реальный рост тарифов на ЖКУ превысит установленные пределы

Рост стоимости коммунальных услуг во второй половине 2019 года (с учетом услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами) превысит установленные государством предельные индексы в 10 городах-миллионниках страны, в том числе и в Самаре. Об этом сообщается в исследовании Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

По данным ИПЕМ, основными особенностями тарифной кампании 2019 года являются вынужденная дополнительная индексация тарифов в связи с повышением ставки НДС и выделение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в качестве отдельной коммунальной услуги.

В Самаре превышение установленных на федеральном уровне пределов роста платы за коммунальные услуги темпами роста платы за ЖКУ составило 1,9% (фактический рост – 5,7%).

Андрей Сазонов