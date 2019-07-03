Уральская таможня изъяла товары из бутиков «Покровского пассажа»

Уральское таможенное управление изъяло из бутиков одежды элитных брендов ТЦ «Покровский пассаж» (Екатеринбург) 709 незадекларированных товаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 июня таможенники провели осмотр магазинов. Компания, которая занимается реализацией товара в ТЦ, не смогла предоставить на него документы.

«На время проведения проверки товар изъят. Собственник может задекларировать товар, оплатив все таможенные пошлины и штраф. Если он откажется, то судьбу товара будет решать суд»,— пояснили в пресс-службе управления. Среди изъятого товара одежда, обувь и аксессуары. О каких брендах идет речь в пресс-службе не уточнили.