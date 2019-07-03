Депутата Заксобрания Краснодарского края подозревают в злоупотреблении полномочиями

В отношении депутата Законодательного Собрания Краснодарского края возбуждено уголовное дело, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет о Николае Кравченко.

Как сказано в сообщении ведомства, мужчина был избран депутатом в октябре 2012 года, а его дочь в ноябре 2012 года была принята помощником депутата. По данным следствия, женщина в летний период с 2013 по 2015 года выезжала за пределы России. Сотрудники Заксобрания не знали об этом и указывали в табелях учета рабочего времени, что помощница депутата выполняла свои обязанности.

Подозреваемый знал, что его дочь не находилась на своем рабочем месте, но подписал табели учета рабочего времени. На основании этого родственнице депутата незаконного выплатили зарплату более 68 тыс. руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Кристина Федичкина