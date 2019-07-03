Средняя зарплата в Ростове выросла на 5,7%

В Ростове средняя зарплата за год выросла на 5,7% и составила 35,5 тыс. руб. в месяц на второй квартал этого года, сообщает пресс-служба Авито. В целом по стране зарплата выросла на 6% до 37 тыс. руб. Таким образом, в Ростове средняя зарплата ниже среднероссийской на 4,1%.

Самая распространенная вакансия у работодателя — продавец, а соискатели чаще всего ищут работу в сфере транспорта и логистики.

Самые высокие зарплаты по России отмечаются в Москве (57,9 руб. в месяц), Санкт-Петербурге (47,4 руб. в месяц) и Екатеринбурге (39,3 руб. в месяц). Самый высокий рост показали зарплаты в Барнауле (11,6%), в Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%).

Дарья Голякова