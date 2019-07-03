АО «РЖД» рассматривает проект закрытия Горнозаводской ветки в Перми

Руководство Свердловской железной дороги (СВжД) отправило на согласование в АО «РЖД» планы и сметы для закрытия участка Горнозаводской ветки Пермского отделения СВжД. По информации издания Business Class, после прохождения всех согласований документы будут переданы в Министерство транспорта РФ.

Как ранее сообщал ‘’Ъ-Прикамье’’, железнодорожное сообщение на участке Пермь I — Пермь II планируется закрыть с 1 октября. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявлял в марте, отвечая на вопросы депутатов заксобрания, что «все основные вопросы с потребителями и грузополучателями решены».

Напомним, в 2017 году краевые власти анонсировали масштабные планы реновации пространства вдоль набережной Камы. Они включают создание культурно-исторического кластера в районе вокзала Пермь I (на месте завода «Ремпутьмаш») к 300-летию Перми и ликвидацию железнодорожного сообщения на левом берегу Камы в пределах исторического центра города. Позже краевые власти заявили, что не планируют демонтировать железнодорожные пути, а намерены запустить по ним трамвай. Участок станет частью трамвайного маршрута, соединяющего микрорайон Парковый и Мотовилихинский район Перми.