Размер зарплаты в Ижевске оказался одним из самых низких среди крупных городов России

По итогам второго квартала 2019 года средний размер зарплаты в Ижевске составил 30,4 тыс. руб. Это одно из самых низких значений среди 23 крупнейших городов России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса объявлений «Авито». Средний показатель в стране по итогам квартала составил 37 тыс. руб.

Также в ТОП-5 городов с самой низкой средней зарплатой вошли Тольятти, Волгоград, Ульяновск и Барнаул. Она составила 29,2 тыс. руб., 29,3 тыс. руб., 29,4. тыс. руб. и 29,9 тыс. руб. соответственно. В пятерку городов с самой высокой средней зарплатой вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск — она составила 57,9 тыс. руб., 47,4 тыс. руб., 39,3 тыс. руб. и 37,4 тыс. руб. Наибольший рост обозначенного показателя отметили в Барнауле, Москве, Тюмени, Новосибирске и Екатеринбурге. Он составил 11,6%, 10,9%, 10,2%, 9,4% и 9,2% к значению второго квартала 2018 года соответственно. Рост средней зарплаты в Ижевске за указанный период составил 5,6%