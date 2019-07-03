Губернатор предложил распределять средства на нацпроекты на три года вперед

Губернатор Максим Решетников принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая совещание, на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только на 2019 год предусмотрено более 1,7 трлн руб. Часть этих денег находится в регионах. «На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Регионы работают довольно активно,— отметил Дмитрий Медведев.— Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже, самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее». По словам премьера, такую возможность, в частности, дает система электронного бюджета — все соглашения между федерацией и субъектами заключены в ней.

По словам Максима Решетникова, на сегодня 98% всех региональных паспортов заведено в систему электронного бюджета — 43 из 44. Пермскому краю на 2019 год по нацпроектам предусмотрено 10,1 млрд руб. «По состоянию на 1 июля кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов за счет федерального бюджета составило 1,5 млрд руб.— 15% от всех расходов. Учитывая характер расходов, а это капитальные расходы, например закупка оборудования, пик расходов придется на конец третьего и на четвертый квартал»,— уточнил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

Пермский край участвует во всех 12 нацпроектах страны, при этом средства на их реализацию поступают по 32 направлениям межбюджетных трансфертов. По словам губернатора, сейчас в Прикамье по 13 из них средства распределены на год, еще по 15 направлениям – на трехлетку. При этом трехлетние соглашения заключены уже по шести направлениям.

Максим Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020 и 2021 годы. Особенно это касается фонда ЖКХ по расселению аварийного жилья. «Фонд получает деньги из федерального бюджета каждый год, и коллеги не готовы пока или до конца не понимают, как подписать соглашения на 2020 и 2021 годы. Но нам это очень важно, потому что, имея на руках эти соглашения, мы сможем быстрее довести деньги до муниципалитетов и начать закупать жилье на 2020–2021 годы. Как правило, закупка жилья под переселение из „аварийки“ — это такой трудоемкий процесс, в котором очень много рисков. Чем раньше начнем, тем более ритмично будем реализовывать всю программу»,— пояснил глава Прикамья.

Губернатор Пермского края отметил также, что поддержка федерации на этапе распределения средств на три года нужна и по единой денежной выплате в случае рождения третьего ребенка и последующих, и по программам поддержки современной комфортной городской среды.