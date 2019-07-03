В Москве задержали 12 человек за подделку миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек за изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Против них завели дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

По версии МВД, подозреваемые создали сайт, на котором предлагалось за вознаграждение оформить регистрацию в РФ. От имени сотрудников многофункционального миграционного центра Москвы они изготавливали поддельные документы о постановке граждан на миграционный учет. По оценке полиции, ежедневно мошенники зарабатывали более 150 тыс. руб. Ущерб от их деятельности за последние полгода составил более 10 млн руб.

В офисе организации и дома у подозреваемых прошли обыски. Были изъяты тетради с рукописными бухгалтерскими записями, более 3 млн руб., 30 банковских карт, 50 мобильных телефонов и сим-карт, поддельные бланки и штампы. Два организатора и пять участников задержаны. Еще пять подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.