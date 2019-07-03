В Ижевске откроют научно-исследовательский центр «Почты России»

Научно-исследовательский центр «Почты России» откроют в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор «Почты России» по информационным технологиям Сергей Емельчинов подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Документ предусматривает развитие взаимодействия «Почты России» с органами местного самоуправления и учебными заведениями. Помимо создания научных центров, сотрудничество будет направлено на подготовку кадров для отрасли информационно-коммуникационных технологий.

«Удмуртия обладает мощным инженерным потенциалом, в том числе компетенциями в сквозных технологиях, представленных в рамках национальной программы "Цифровая экономика", такими как искусственный интеллект, Big Data, промышленный интернет вещей. Тот меморандум, который мы подписали, открывает большие перспективы в сотрудничестве. Начинаем мы с первого шага — открытия в Ижевске научно-исследовательского центра "Почты России" с привлечением кадров из высших учебных заведений региона. К созданию планируется более 100 рабочих мест с высокими заработными платами. Предстоит большая системная работа по обеспечению проекта кадрами. Это непростая задача, поскольку ИТ-рынок наиболее развивающийся, здесь высокая конкуренция»,— отметил Александр Бречалов. Первое предложение о работе в создаваемом центре будет сделано в июле 2019 года.