На Кубани запустят «Ласточку» между Армавиром и Адлером

С 8 декабря 2019 года будет введен в действие график 2019-2020 годов, согласно которому начнет осуществлять пассажирские перевозки «Ласточка», сообщением Армавир – Имеретинский курорт. Об этом было озвучено во вторник, 2 июля, на заседании рабочей группы комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства.

Сообщается, что «Ласточка» будет курсировать от Армавира до Адлера (Имеретинский курорт) через станции «Курганная», «Белореченская» и «Туапсе». Вопрос о запуске электропоезда несколько лет прорабатывался краевыми парламентариями совместно с региональным минтрансом, РЭК, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», филиалом ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога и администрациями муниципалитетов края.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что в сентябре прошлого года стороны пришли к договоренности, что между Армавиром и Адлером будет курсировать пассажирский поезд. Организовать сообщение «Ласточкой» якобы не являлось возможным из-за большого расстояния между городами (339 км) при нормативах к пригородным перевозкам – не более 200 км. Поезд дальнего следования должен был провести в пути от Армавира до Имеретинского курорта около семи часов.

Дмитрий Михеенко