В Ижевск приедет уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова приедет в Ижевск с рабочим визитом 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Госпожа Кузнецова даст старт проекту «Сохраним жизнь», направленному на предотвращение абортов без медицинских показаний у женщин и дальнейших отказов матерей от новорожденных детей, а также на оказание им и их семья медико-социально-психологической помощи. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка посетит республиканский реабилитационный центр для детей «Адели» и встретится с Митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином.