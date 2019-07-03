На Пермский марафон заявились более 5 тыс. человек

Для участия в Пермском международном марафоне зарегистрировалось уже около 5 тыс. человек из 148 городов мира — из России, Франции, Украины, Польши и Швеции. Регистрация продолжается на сайте Пермского международного марафона.

В этом году участников марафона ждут новые дистанции и новые трассы. К привычным дистанциям — 3; 10,5; 21,1 и 42,195 км — добавляется дистанция 5 км. Для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км. Сохраняется также бесплатный заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 м.

«Пермский международный марафон» — популярное спортивное мероприятие, инициатором проведения которого, как считается, выступил губернатор Максим Решетников. В марафоне 2018 года участвовало 8 тыс. человек. В этом году марафон будет проводиться 7 и 8 сентября.