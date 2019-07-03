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Сотрудников администрации Сосновоборского района подозревают в служебном подлоге

В Сосновоборском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2018 года поселковая администрация выдала жительнице поселка Сосновоборск выписку из похозяйственной книги с подложными сведениями о якобы принадлежащем ей на праве собственности земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства площадью 724 кв. м. На основании этого документа женщина смогла оформить право собственности на участок из земель лесного фонда.

Прокурор района требует через суд признать выписку недействительной, дело находится на рассмотрении.

Иван Сергеев


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