На «Здравоохранение» и «Демографию» Саратовской области выделено 1,28 млрд рублей

В Саратовской области в рамках развития первичной медико-санитарной помощи планируется приобрести 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для девяти районов. Об этом на совещании по национальным проектам при губернаторе Валерии Радаеве доложила министр здравоохранения региона Наталия Мазина.

Объем финансирования составит 42,4 млн руб., а за счет экономии средств в результате проведения аукциона планируется приобрести дополнительно медоборудование и еще один ФАП – для села Нееловка Татищевского района. Работу предполагается выполнить в течение 90 дней – с июля по октябрь.

Валерий Радаев потребовал достроить первый ФАП (в Краснопартизанском районе) к концу июля.

Всего по направлению «Здравоохранение» в области исполняется шесть проектов, один – по направлению «Демография». Общий объем финансирования составляет 1,28 млрд руб. Это средства федерального бюджета.

Марина Ковалева