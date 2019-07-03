Счетная палата нашла нарушения в распределении дотаций на закрытые города

При распределении субсидий на функционирование закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) были допущены нарушения, следует из отчета (.pdf) Счетной палаты (СП). По мнению ведомства, нужно актуализировать список ЗАТО и их наименования, а также каждый год проводить оценку качества городской среды. Кроме того, при определении размеров дотаций требуется уточнять потребности субъектов РФ, считают в СП.

Как выяснили эксперты, нарушения были допущены в 16 из 22 регионов, в которых находятся ЗАТО. В СП пояснили, что несоблюдение бюджетного законодательства влечет меры ответственности в виде сокращения объема дотаций ЗАТО.

«Проверка показала, что закон РФ “О закрытом административно-территориальном образовании” не включает мероприятия по развитию и поддержке социальной и инженерной инфраструктуры, которые предусматривают дополнительные расходы и на которые предоставляются дотации»,— говорится в отчете.

Кроме того, Минфин не утвердил порядок мониторинга строительства и реконструкции зданий, начатых за счет межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета до 1 января 2013 года. Помимо этого во время проверки выяснилось, что в интернете «отсутствует агрегированная информация» о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР), нужная потенциальным инвесторам.

Для устранения нарушений СП предложила прописать в законе о ЗАТО дополнительные виды расходов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Минфину рекомендуется установить порядок мониторинга строительства и реконструкции объектов в закрытых городах за счет межбюджетных трансфертов.

В свою очередь, Минэкономики должно разместить в интернете полную информацию о ТОР, которая может понадобиться инвесторам. Также СП предложила «провести проверку по фактам нарушения субъектами РФ условий предоставления дотаций, по результатам которой рассмотреть вопрос о применении мер ответственности».