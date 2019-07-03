Представители России вошли в состав Американской киноакадемии

Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, сообщается на сайте организации. Это — режиссеры-аниматоры Михаил Алдашин и Игорь Ковалев, а также российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой (фильмы «Тюльпан» и «Айка»).
Господин Ковалев — советский, американский и российский режиссер, один из основателей студии «Пилот». Господин Алдашин создал мультфильмы «Охотник», «Рождество», «Про Ивана-дурака» и другие.
Академия была основана 11 мая 1927 года в штате Калифорния, она объединяет более 8000 профессионалов киноиндустрии. Академия известна своей ежегодной кинопремией «Оскар».
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