Представители России вошли в состав Американской киноакадемии

Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, сообщается на сайте организации. Это — режиссеры-аниматоры Михаил Алдашин и Игорь Ковалев, а также российский и казахстанский режиссер Сергей Дворцевой (фильмы «Тюльпан» и «Айка»).

Господин Ковалев — советский, американский и российский режиссер, один из основателей студии «Пилот». Господин Алдашин создал мультфильмы «Охотник», «Рождество», «Про Ивана-дурака» и другие.