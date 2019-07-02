Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о ювелирных украшениях, которые были представлены на неделе высокой моды в Париже.

В эти дни в Париже проходит неделя высокой моды. Вместе с haute couture тут по старой традиции показывают и haute joaillerie. Новая коллекция Cartier, которую в эти дни демонстрируют в Париже, получила мощное название Cartier Magnitude, то есть «Величие, размах Cartier». Но дом уже давно в том статусе и возрасте, чтобы говорить о себе без всякой скромности.

Так «в чем же сила, брат», то есть величие? Как говорят в самом Cartier, в том, что в новой коллекции драгоценные камни встречаются с поделочными, что вместе тут те камни, которые в одном украшении в принципе не должны были встретиться: бриллианты — с рутилловым кварцем, изумруды — с горным хрусталем, розовые бриллианты — с морганитами и кораллами. Говорят и лукавят. Еще как встречаются. В том числе и в более ранних украшениях самого Cartier.

Другое дело, что в Magnitude они встречаются иначе, что сочетания эти ни на что другое не похожи. И дело не только в камнях, но и в стилистических решениях. Опишу одно украшение: средней длины колье, почти что бусы из ляпис-лазури. А вот дальше эффект Cartier: во внутренней части сплетена паутина из бесцветных, желтых и оранжевых бриллиантов, в центре которой расположен крупный оранжевый сапфир. И вот это настоящий wow-эффект. Еще один — это браслет с бриллиантами, гранатами и пурпурными сапфирами с центральным семидесятисемикаратным Болдер опалом. То самое сочетание несочетаемого, которое потрясающе работает. В этом и есть величие.