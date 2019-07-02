Пушкинский музей расширит границы современности

Государственный центр современного искусства объединили с Пушкинским музеем. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский. Последние три года центр современного искусства находился под контролем государственного центра РОСИЗО. Мединский признал, что новое руководство взяло на себя слишком много обязательств, с которыми не справилось. И помещения многих филиалов центра не отвечают всем требованиям. Недавно сами сотрудники ГЦСИ попросили Минкультуры об объединении с Пушкинским музеем. Работники в том числе жаловались на слишком консервативные взгляды руководства.

Реформа пойдет на пользу Государственному центру современного искусства, считает арт-обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Буткевич: «По сути это, конечно, поглощение, то есть Пушкинский музей получает Центр современного искусства, его инфраструктуру, его здание на Зоологической улице в Москве и девять его филиалов по всей стране. И это, конечно, хорошо, потому что у ГМИ имени А.С. Пушкина будут места, куда он в принципе может передавать часть своей экспозиции или показывать какие-то временные выставки из своего собственного собрания. Кроме того, нынешний Пушкинский музей очень явно повернут лицом к современному искусству. Директор музея Марина Лошак любит, ценит, развивает его, создает новые отделы по хранению и развитию. Посмотрим, как все будет, но, я думаю, будет лучше, чем сейчас, потому что ГЦСИ в составе РОСИЗО — это, конечно, нонсенс. Ни каких-то заметных выставок за последние годы, ни какой-то научной работы там по большому счету практически не было».

В коллекции ГЦСИ около 5 тыс. картин, скульптур, фотографий и инсталляций. Ежегодно центр вручает премию в области современного искусства «Инновация». Объединение музеев выглядит неоднозначно: Пушкинский музей недавно стал работать с современным искусством, поэтому результаты его слияния с ГЦСИ сложно прогнозировать, отметил искусствовед, основатель галереи Pop/off/art Сергей Попов: «Это слияние вызывает сомнения потому, что все-таки Пушкинский музей больше занимается мировым классическим искусством, к современному он начал подключаться только недавно, в то время как Государственный центр современного искусства все-таки занимается искусством внутри страны.

Пушкинский парадоксальным образом заступает на территорию, до этого практически ему не знакомую.

Однако музей может усилить именно международную репрезентацию российкого искусства. Мне кажется, что не должно быть даже мысли о том, чтобы показывать Артемизию Джентилески или даже Рембранта на площадках Государственного центра современного искусства, естественно, если экспозиции каким-то образом не будут посвящены современному искусству, потому что для этого есть совершенно другие места».

Передачу ГЦСИ под контроль Пушкинского музея поддержали руководители других московских музеев, в том числе Третьяковской галереи, «Гаража» и Мультимедиа Арт Музея.

Яна Пашаева