Аварийное жилье посчитают по осени

Парламент Татарстана не стал рассматривать на своем последнем заседании перед выборами предложение коммунистов увеличить компенсации за изымаемое аварийное жилье до 46 тыс. руб. за кв. м. Госсовет принял решение перенести этот законопроект на октябрь 2019 года. В КПРФ заявляют, что это противоречит регламенту, и намерены добиваться обсуждения проекта до окончания полномочий текущего состава депутатов. Эксперты считают, что коммунисты хотят использовать проект как «козырь в предвыборной кампании».



Госсовет Татарстана отказался рассматривать в текущем созыве проект изменений в закон «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан», который предусматривает предоставление собственникам аварийного жилья «равноценного возмещения в денежной или натуральной форме». На сайте парламента сказано, что срок подготовки этого законопроекта к первому чтению продлен до 1 октября 2019 года. Такое распоряжение принял спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Напомним, данный проект в апреле этого года внес депутат от КПРФ Артем Прокофьев. Он предложил закрепить правовые гарантии при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. В частности, увеличить собственникам компенсации за изымаемое жилье до «средней рыночной стоимости» — в первом квартале 2019 года, согласно приказу Минстроя РФ, она составляла 46 тыс. руб. за 1 кв. м в регионе. При этом, согласно законопроекту, у граждан должен быть выбор компенсации: возможность рассчитывать на получение равнозначных по площади квартир вместо денег.

В Госсовете Татарстана не поясняют конкретных причин переноса рассмотрения проекта. «В законе нельзя писать конкретные суммы. Это же плавающие цифры. Они должны устанавливаться подзаконным актом правительства»,— раскритиковал документ глава парламентского комитета Марат Галеев. При этом он добавил, что Кабмин принял постановление, «где сумма компенсаций будет зависеть от рыночной оценки»: «Все его (автора проекта. – “Ъ”) хотелки решены». Тем не менее господин Галеев подтвердил, что в октябре законопроект, по всей видимости, все же будет рассмотрен: «Нам надо решить проблему аварийщиков, а не проблему прохождения проекта».

Напомним, что согласно регламенту Госсовета срок подготовки законопроектов составляет, «как правило, два месяца». В документе сказано, что «в отдельных случаях, связанных с большими объемами и сложностью законопроектов», срок продлевается, «но не более чем на один месяц».

«Это беспредельное нарушение регламента»,— заявил “Ъ” господин Прокофьев. Он сообщил, что на сессии Госсовета 11 июля намерен потребовать рассмотрения своего законопроекта. Отметим, что это будет последняя сессия текущего созыва Госсовета. 8 сентября пройдут выборы в парламент. Законопроект коммуниста будет рассматривать уже новый состав депутатов.

Артем Прокофьев напрямую связывает перенос законопроекта с предстоящими выборами. «Если бы проблема аварийщиков действительно была решена, то проект бы не откладывали. У нас все проблемы решаются только до выборов»,— отметил он. Казанский политолог Сергей Сергеев напоминает, что в Госсовете Татарстана большинство депутатов представляют партию «Единая Россия». «Они не хотят показывать коммуниста как защитника собственников аварийного жилья. Это был бы козырь в его предвыборной кампании»,— указывает он.

Отметим, что законопроект КПРФ был внесен по итогам реализации республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2012–2018 годов. Власти отчитывались, что за это время «улучшили свои жилищные условия» более 20 тыс. жителей республики. Однако отдельные собственники начали возмущаться тем, что власти выкупают старое жилье по мизерной цене — 11 тыс. руб. за кв. м. По их словам, чиновники предлагают переехать в небольшие квартиры площадью 18–20 кв. м., за которые еще надо платить по социальной ипотеке.

Ранее против инициативы коммунистов также выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он указал, что «определение рыночной стоимости имущества, а также убытков относится к сфере гражданского законодательства, которое в соответствии со ст. 71 Конституции РФ относится к исключительному ведению РФ и не может быть урегулировано законом Республики Татарстан».

Кирилл Антонов