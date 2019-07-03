Администрация Сызрани расскажет о планах в ФАС

ПАО «Т Плюс» предоставило в ФАС России дорожную карту администрации Сызрани по подготовке к отопительному сезону 2018 года. Согласно документу, муниципальное унитарное предприятие «ЖЭС» (МУП «ЖЭС») должно было утратить статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) и реорганизоваться в АО «ЖЭС». Имущественный комплекс предприятия планировалось передать по договору аренды ООО «Энергетик». Как посчитала комиссия ФАС России, городские власти заранее намеревались передать статус ЕТО «Энергетику», несмотря на то, что законом предусмотрен конкурс. Ситуация на рынке теплоснабжения Сызрани с начала 2019 года находится под вниманием федеральных властей. Однако, по мнению юристов, даже если нарушение будет установлено, администрации грозит ответственность только лишь в виде штрафа до 50 тыс. руб.

Администрация Сызрани во главе с Николаем Лядиным планировала реорганизовать МУП «ЖЭС» в АО «ЖЭС», после чего передать имущественный комплекс предприятия по договору аренды ООО «Энергетик». Такая информация содержится в определении ФАС, рассматривающей жалобу ПАО «Т Плюс» на действия сызранской администрации. ЖЭСу принадлежат муниципальные котельная и трубопроводы. Ранее предприятие обладало статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Летом прошлого года МУП начал банкротиться из-за долга около 1 млрд руб. перед ресурсоснабжающими оргнизациями, основная из которых — «Т Плюс». Одновременно статус ЕТО получил «Энергетик». Как позже установил антимонопольный орган, администрация при этом не опубликовала в срок соответствующее постановление. В начале года ФАС России обязала власти Сызрани заново провести выборы ЕТО с соблюдением всех правил. Вопросы „Ъ“ о датах конкурса представители мэрии игнорировали. Требование антимонопольной службы было исполнено только после того, как ведомство возбудило дело в отношении городской администрации. По результатам конкурса статусы ЕТО присвоены ПАО «Т Плюс» и находящемуся под внешним управлением МУП «ЖЭС» в зонах своего присутствия.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

• ООО «Энергетик» создано в 2004 году в Сызрани. Бенефициаром организации указан Дмитрий Дузь, директором — Евгений Кузнецов. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Одним из бывших совладельцев «Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат самарской губернской думы и бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов. Также в списке бывших собственников фигурирует Василий Панасов.

По предоставленной в ФАС информации «Т плюс», в июле администрация Сызрани приняла дорожную карту по подготовке к отопительному сезону. Первым этапом предусматривался отказ МУП «ЖЭС» от статуса единого поставщика тепла, реорганизация предприятия в акционерное общество и заключение договора аренды имущественного комплекса с ООО «Энергетик». Второй этап предполагал направление «Энергетиком» заявки и присвоение ему статуса ЕТО. По мнению комиссии антимонопольного органа, действия властей Сызрани и компании Дмитрия Дузя свидетельствуют о наличии между ними соглашения, ограничивающего конкуренцию на рынке. Следующее заседание по рассмотрению дела назначено на 24 июля.

По словам юристов, заключение неконкурентного соглашения обычно влечет ответственность в виде административного штрафа в размере от 20 до 50 тыс руб., в редких случаях — дисквалификацию ответственных за принятие решения на срок до трех лет. «При этом должен быть определен круг ответственных лиц. Из определения прямо не следует, кто мог принимать участие в заключении соглашения, в нем фигурирует достаточно размытая формулировка, поэтому говорить о вероятности привлечения конкретных лиц, которые входят в состав администрации, пока преждевременно, хотя и такую вероятность исключать нельзя. Как правило, в рамках таких дел к ответственности привлекаются главы профильных департаментов или министерств на уровне муниципалитетов и субъектов федерации, но все зависит от обстоятельств»,— поясняет Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр ­Пахомов.

О признаках нарушения администрацией Сызрани антимонопольного закона говорит и партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: «Законом о защите конкуренции органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления запрещается принимать акты или осуществлять такие действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».

Сабрина Самедова