Подрядчики игнорируют ремонт

В Саратовской области в этом году из запланированных к капитальному ремонту 1,5 тыс. домов договоры на проведение работ заключены только по 63 объектам. Всего капремонт, с учетом не доделанных ранее зданий, требуется 3 тыс. объектов. В числе основных причин сложившейся ситуации названо нежелание подрядчиков участвовать в аукционах. В компаниях говорят, что стараются не связываться с объектами, на ремонт которых при визуальном осмотре требуется больше средств, чем это предусмотрено ­аукционом.

В этом году исполнение краткосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Саратовской области вновь находится на грани срыва. Об этом на посвященном программе капремонта совещании заявил губернатор Валерий ­Радаев.

Глава региона отметил, что в план программы на этот год вошло 1,5 тыс. многоквартирных домов. Еще столько же домов не были отремонтированы в прошлые годы. При этом, по данным на 1 июля, договоры на строительно-монтажные работы заключены только по 63 домам, работы завершены на 19 объектах.

Валерий Радаев назвал такие темпы «недопустимыми». «Это крайне мало. Если конкурсы будем проводить до октября, то вновь окажемся перед угрозой срыва программы»,— уточнил он.

В марте этого года генеральный директор фонда капремонта в Саратовской области Вера Прохорова говорила, что исполнение плана капремонта снизилось с 85,8% в 2015 году до 7,6% в 2018 году. Это связано со снижением результативности отбора подрядчиков. В 2015 году она составляла 95,4%, в прошлом году — 25,2%, в результате только 1351 из 5358 объявленных аукционов привел к заключению договоров. По некоторым малоэтажным домам аукционы объявлялись до 12 раз.

В пресс-службе губернатора в числе сдерживающих исполнение программы факторов назвали низкий уровень организации работ на объектах, слабое взаимодействие с подрядчиками и недостаточное количество организаций — участников аукционов по капремонту. Для решения последнего вопроса министерство строительства и ЖКХ области объявило дополнительный отбор подрядчиков. Как уточнил глава ведомства Павел Мигачев, отбор проводится каждый месяц, на данный момент привлечено 16 организаций из других ­областей.

На совещании отдельно отметили, что в регионе в программу капремонта попадает много (порядка 2 тыс. объектов) домов с износом свыше 70%. «Это каждый шестой многоквартирный дом, включенный в программу (всего в программе 12,5 тыс. МКД). А это серьезные финансовые и материальные издержки. Жилищный кодекс дает субъектам право принять решение об исключении таких домов из программы. Профильный региональный закон сейчас на рассмотрении в областной думе»,— подытожил господин Радаев. Согласно законопроекту, дома с износом более 70% предлагается признавать ­аварийными.

Возглавляющий рабочую группу по решению проблем капремонта депутат саратовской городской думы Евгений Чернов отмечает, что «решения проблемы пока нет, но над ней работают». «По ремонту кровель ситуация налаживается — подрядчики, выполняющие эти виды работ, участвуют в аукционах более активно, ситуация по замене лифтов и ремонту инженерного оборудования пока проседает»,— отметил он.

По данным областного фонда капремонта, с 2017 по 2019 год из-за отсутствия заявок от подрядчиков несостоявшимися были признаны 6695 аукционов на 8,39 млрд руб.

Член Общественной палаты Саратовской области Александр Джашитов считает, что подрядным организациям невыгодно участвовать в аукционах на проведение капремонта в домах, а в некоторых случаях они не имеют права этим заниматься. «Такая ситуация. в частности, сложилась в домах, которые являются объектами культурного наследия. У меня есть на контроле такой дом — на улице Советской, 46. Там люди третий год живут с протекающей крышей. А все потому, что часть этого дома является объектом культурного наследия, а часть нет. Подрядчики не хотят его ремонтировать, потому что непонятно, как это сделать, если часть охраняется государством и работы по нему должны проводить только лицензированные компании»,— рассказал общественник.

Эту информацию „Ъ“ подтвердили в трех компаниях, которые осуществляют проведение ремонтных работ. Представитель одной из них сказал „Ъ“, что зачастую максимальная цена контрактов занижена относительно объема работ, и они вынуждены тратить собственные средства на то, чтобы «довести дело до ума». «Однако это становится известно не сразу, а когда уже сделал 50% работы. Проще вообще не связываться с такими объектами. Если есть возможность, мы осматриваем объект. Если видно, что дом находится в неудовлетворительном состоянии, что УК плохо выполняет работу, мы не заявляемся — велика вероятность того, что денег на проведение капремонта потребуется больше, чем заявлено»,— пояснил представитель одной из подрядных компаний.

Еще одну проблему господин Джашитов видит в плохой организации выполнения программы кап­ремонта.

«Я уже сбился со счета, какой в Саратовской области по счету директор фонда. И ни один из них пока не справился. Проблем много, решения я пока не вижу»,— отметил Александр Джашитов.

Марина Ковалева