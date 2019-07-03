Единороссы попали в списки

Пензенское региональное отделение «Единой России» определилось со списками кандидатов на выборах депутатов пензенской городской думы, которые состоятся 8 сентября этого года. Решение о выдвижении принято вчера на конференции регионального отделения ЕР.Списки полностью повторяют результаты праймериз «Единой России», которые прошли в мае этого года. Эксперты не видят в списках кандидатов ничего неожиданного и считают, что количество партий в новом составе гордумы не ­изменится.

Пензенское региональное отделение «Единой России» провело конференцию, на которой определились кандидаты в депутаты пензенской городской думы VII созыва. Изначально планировалось, что мероприятие состоится 3 июля, однако организаторы приняли решение перенести его, так как, как сообщили в пресс-службе партии, многие участники по личным причинам не смогли бы попасть на конференцию в среду. В мероприятии участвовали 224 делегата из 258 получивших приглашение.

Выборы в городское собрание депутатов Пензы пройдут в единый день голосования, 8 сентября, по смешанной системе. Новая схема избирательных округов была утверждена решением городской думы в феврале этого года. Согласно поправкам, количество округов сокращается с 35 до 25, а их площадь увеличивается. При этом число депутатов остается прежним — 35 человек, из которых 25 депутатов избираются по одномандатным округам и еще 10 — по партийным спискам. Для выдвижения представителей в гордуму партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Нынешний созыв пензенской гордумы избирался в сентябре 2014 года по одномандатным округам. В итоге 32 мандата получили представители «Единой России». Одно место досталось либерал-демократу Жиганше Туктарову, который на выборы шел как самовыдвиженец, еще два кресла заняли Олег Шаляпин и Александр Трутнев от КПРФ.

В мае этого года состоялись праймериз «Единой России», которые должны были предварительно определить претендентов на депутатские кресла. Во внутрипартийном голосовании участвовали 163 человека и победили 17 действующих депутатов гордумы, а также глава Пензы Виктор Кувайцев. В территориальных группах лидерами предварительного голосования стали восемь человек, ранее не занимавшие депутатских кресел: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 149» Елена Пчелинцева, преподаватель Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Светлана Носова, генеральный директор ООО «Ж.Д.Тупик» Сергей Седов, руководитель ООО «Ветерок» Алексей Чикиримов, коммерческий директор ООО «Импульс» Вадим Калинин, совладелец фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, директор ООО «НПО „Пензенский электромеханический завод“» Роман Амстиславский, генеральный директор ООО «Пензастройпроект» Сергей Палювин.

В итоге утвержденный партийной конференцией список кандидатов по одномандатным округам полностью совпал со списком победителей на праймериз.

Общепартийную часть возглавил глава Пензы Виктор Кувайцев, на втором месте руководитель АНО «Квартал Луи» общественница Мария Львова-Белова, на третьем — директор ОАО «Пензенский арматурный завод» Дмитрий Акимов. Территориальные группы возглавляют действующие депутаты гордумы Алексей Савичев, Игорь Костин, Владимир Мутовкин, Иван Краснов и Андрей Сучков.

Списки кандидатов в избирательную комиссию Пензенской области уже подали «Партия за справедливость» (11 человек), «Родина» (13 человек), «Патриоты России» (11 человек), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (13 человек), «Зеленые» (11 человек), «Партия социальной защиты» (11 человек). Парламентские партии пока не провели партийные конференции. КПРФ в Пензенской области уже сформировала список на городской конференции, но его еще ждет утверждение обкомом.

Пензенский политолог Валентин Мануйлов не видит ничего неожиданного в списке кандидатов от «Единой России». «Это кандидаты, отобранные первым лицом области, кому персонально доверяет губернатор Иван Белозерцев. Среди них есть люди явно проходные, а есть те, кто очень хотел участвовать, но могут столкнуться с сильными оппонентами»,— отмечает господин Мануйлов. Эксперт также не считает, что партийная структура гордумы изменится. «Одно место получит ЛДПР.Возможно, вместо двух коммунистов будут четыре, но это ничего не изменит, кроме самочувствия отдельных партийцев, которые смогут договориться о прохождении»,— полагает политолог. Прохождение других партий в пензенскую гордуму Валентин Мануйлов оценивает как маловероятное.

Сергей Петунин