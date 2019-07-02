На благоустройство в Петербурге в текущем году потратят более 6 млрд рублей

В текущем году на благоустройство в Петербурге будет потрачено более 6 млрд рублей. Работы будут проводиться на территории всех районов города. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Алексадр Беглов.

По его словам, за летний период будут обустроены свыше 40 парков, около 500 дворов и более 100 набережных, пляжей, бульваров и подходов к социальным учреждениям. Работы на объектах выполнены на 30-40%, все они должны быть завершены к сентябрю.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации врио губернатора Петербурга поручил организовать голосование жителей по проектам реконструкции оранжерей Таврического сада и подготовить техническое задание для проведения тендера на создание Арт-парка на Мытнинской набережной.