Пермский свинокомплекс готов потратить 221 млн рублей на строительство котельных

АО «Пермский свинокомплекс» 1 июля объявило торги на проектирование, поставку и монтаж четырех газовых блочно-модульных котельных. На эти цели госкомпания готова потратить 221 млн руб. Подведение итогов торгов намечено на 2 августа.

Согласно техническому заданию, котельные предполагается установить на четырех площадках: возле первой очереди комплекса (СВК-1), в цехе кормопроизводства, селекционно-гибридном центре, цехе переработки. Котельные будут разной мощности: 4,5 МВт, 5,6 МВт, 8,8 МВт, 21,7 МВт. Две из них пароводогрейные, две — водогрейные. Котельные должны быть запущены к началу отопительного сезона 2020 года.

Для реализации проекта будут использованы как средства самого предприятия, так и средства бюджета Пермского края. Еще в апреле депутаты заксобрания одобрили увеличение уставного капитала АО на 140 млн руб. Монтаж котельных позволит госпредприятию сократить расходы на тепло.