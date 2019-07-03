Опальный замминистра попал под сокращение

Заместитель министра строительства Пермского края Сергей Филимонов покинул ведомство. Как пояснили “Ъ-Прикамье” в пресс-службе министерства, господин Филимонов попал под сокращение в апреле в связи с перераспределением функций министерства. Напомним, ранее от краевого минстроя региональному минимуществу были переданы функции в сфере градостроительства и архитектуры.

Сергей Филимонов в министерстве занимался внесением изменений в административные регламенты в соответствии с действующим градостроительным законодательством. В марте прошлого года господин Филимонов был отправлен в отставку по причине неоднократного неисполнения должностных обязанностей. Однако позже Пермский краевой суд признал увольнение незаконным и восстановил чиновника в должности. Сокращенный чиновник пока в суд не обращался.