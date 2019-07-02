02 июля, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Volkswagen готовит обновление кемпера California

Компания Volkswagen анонсировала обновление кемпера California — модель поколения 6.1 будет представлена в августе.

Автомобиль, как заявляет немецкий автопроизводитель, получит переработанный интерьер, усовершенствованную мультимедийную систему. Технически кемпер будет повторять показанный ранее модернизированный микроавтобус Volkswagen Multivan T6.1 и фургон Volkswagen Transporter T6.1.

Премьера Volkswagen California 6.1 состоится в рамках выставки Caravan-Salon в Дюссельдорфе.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя