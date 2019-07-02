Volkswagen готовит обновление кемпера California

02 июля, вторник
Компания Volkswagen анонсировала обновление кемпера California — модель поколения 6.1 будет представлена в августе.
Volkswagen California 6.1. Фото: Volkswagen
Volkswagen California 6.1. Фото: Volkswagen
Автомобиль, как заявляет немецкий автопроизводитель, получит переработанный интерьер, усовершенствованную мультимедийную систему. Технически кемпер будет повторять показанный ранее модернизированный микроавтобус Volkswagen Multivan T6.1 и фургон Volkswagen Transporter T6.1.
Премьера Volkswagen California 6.1 состоится в рамках выставки Caravan-Salon в Дюссельдорфе.