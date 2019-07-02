02 июля, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Audi будет оснащать автомобили проекционным дисплеем с голосовым управлением

Компания Audi в новых моделях будет отказываться от традиционных панелей приборов, сообщает Autocar со ссылкой на главного дизайнера немецкого автопроизводителя Марка Лихте.

«Концепция Virtual Cockpit будет уступать свое место проекционному дисплею, — пояснил господин Лихте. — Возможно, через десять лет у нас практически не будет экранов, поскольку проекционный дисплей станет контролироваться голосовыми командами».

Напомним, в настоящее время автомобили немецкой марки активно используют дисплеи не только в качестве приборной панели, но и вместо физических органов управления функциями машины.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя