Кировский районный суд Петербурга рассмотрит дело об обналичивании более 100 млн рублей

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца, который обвиняется в нарушении закона в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Следствие считает, что обвиняемый причастен к обороту денежных средств в сумме более 1,5 млрд руб. через подставные фирмы, из которых 110 млн рублей он получил за помощь в обналичивании.

Средства были легализованы через фиктивный договор займа.